RMC SPORT - Balestri: "Il Toro sta facendo bene. Mazzarri perfetto"

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

L'ex granata Jacopo Balestri a RMC Sport Live Show ha parlato nel corso del secondo tempo di Torino-Juventus: "Il Toro questa stagione sta facendo bene. Ho visto la partita contro il Milan a San Siro e ho visto una squadra compatta che difficilmente si fa trovare impreparata e ha buone possibilità di costruirsi un cammino di tutto rispetto".

Il bilancio della gestione Cairo è positivo o ti aspettavi di più?

"E' stato un cammino positivo e la società ha lavorato benissimo. Ci sono state sia soddisfazioni sia delusioni ma il tifoso granata ha sempre visto squadre importanti in questi anni. Magari adesso si può provare a raggiungere qualche obiettivo in più".

A questo Torino serve il Belotti di due anni fa?

"Belotti ha avuto un infortunio che lo ha bloccato in un momento straordinario. Ritrovare le stesse condizioni non è mai facile ma Belotti è un leader per tutta la squadra e farà di tutto per tornare al top e mi auguro che possa farlo il prima possibile anche per la Nazionale".

Tra gli allenatori che hai avuto ricordiamo anche Mazzarri, che ricordo hai del tecnico del Torino?

"Ho sempre avuto un ottimo rapporto con lui e credo sia giusto per il Torino perché ha determinate qualità che si sposano bene con l'ambiente granata".

Che pensi della stagione di un terzino come De Sciglio?

"Ha buone qualità. Per giocare a certi livelli all'età in cui ha cominciato devi avere certe caratteristiche. Si sta ritrovando e sono contento perché i giocatori forti in Italia ce li abbiamo ma devono giocare con continuità".

Come hai vissuto le vicende estive del Modena?

"Con un dispiacere grandissimo perché avevo tanti amici là. Ho provato tanta tristezza per com'è andata a finire la vicenda del Modena ma i tifosi hanno mostrato grande attaccamento".