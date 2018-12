RMC SPORT - Battistini: "Ottima Inter. Juventus storica"

Graziano Battistini, ex portiere e agente, è intervenuto ai microfoni di RMC Sport per analizzare il successo della Juventus sull'Inter: "Juventus storica nonostante tutti i titoli che ha vinto continua a fare cose incredibili. Ronaldo è un valore aggiunto ad una macchina quasi perfetta e ha alzato ulteriormente l'asticella. E' una squadra da battere e non solo in Italia. Non si sono mai accontentati di vincere scudetti su scudetti. Colpe di Handanovic sul gol di Mandzukic? No perché c'era troppo poco di intervenire. L'unica colpa è quella di Asamoah che si è lasciato anticipare. Il rendimento di Mandzukic? E' un calciatore forte, intelligente e pronto a cambiare pelle in base alle indicazioni di Allegri. Tutte cose che portano un allenatore a non mollare un calciatore del genere. L'Inter? Ottima, ha fatto la gara che doveva fare. E' mancato solo qualcosina. Il primo tempo per me è stato anche migliore di quello dei bianconeri. Forse è mancato un po' di dinamismo a centrocampo. I complimenti però restano. Szczesny? E' cresciuto tantissimo rispetto all'esperienza con la Roma. Ha grandi meriti e non pensavo potesse arrivare a questi livelli. Indossa la maglia di Buffon con personalità e spregiudicatezza. Ha uno stile essenziale, che non ruba l'occhio, ma sta dimostrando una continuità di rendimento importante".