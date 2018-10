RMC SPORT - Bazzani: "Sampdoria mina vagante per l'Europa"

© foto di Federico De Luca

Nel corso del primo tempo di Sampdoria-Sassuolo è intervenuto Fabio Bazzani, ex attaccante blucerchiato, e a RMC Sport Live Show ha detto: "E' una partita difficile perché il Sassuolo gioca bene in casa e fuori. La Samp in casa ha dimostrato di essere una grande squadra".

Ad oggi la Samp poteva fare qualcosa in più?

"E' ancora un po' presto. Dopo la sosta di novembre sarà più facile capire che tipo di campionato potrà fare la Sampdoria. Mi pare abbia trovato consapevolezza e può diventare una mina vagante per un posto in Europa League".

In panchina Giampaolo contro De Zerbi. Che ne pensi?

"De Zerbi pratica un calcio molto innovativo e sta portando avanti quello che aveva fatto vedere a Benevento anche se lì la classifica era compromessa. Al Sassuolo sta dimostrando di avere idee chiare e precise a prescindere da chi è l'avversario".

E' Icardi l'attaccante più forte della Serie A?

"E' uno dei più forti ma secondo me il centravanti vero più forte del campionato è Higuain, lui è l'espressione maggiore dell'attaccante. Ieri sera gli sono mancati i rifornimenti mentre a Icardi è arrivata la palla giusta".

Giusto mettere in discussione Eusebio Di Francesco a Roma?

"Ci vuole equilibrio. Chi mette in discussione Di Francesco oggi avrebbe dovuto farlo anche dopo la vittoria del derby. Secondo me però Di Francesco non è da mettere in discussione, semplicemente la Roma ha bisogno di tempo per ingranare".

Juventus e Napoli, quale delle due ti piace di più?

"La Juve ha una consapevolezza fuori dal comune ma anche loro sono esseri umani. Quando vedo la Juventus mi dà l'idea di una squadra in gestione della gara e dei ritmi. Il Napoli mi piace tremendamente guardarlo perché a differenza di Sarri Ancelotti fa giocare tutti ed ha spostato Insigne più al centro".