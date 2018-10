RMC SPORT - Bellucci: "Giampaolo ha dato identità alla Samp"

© foto di Filippo Gabutti

Claudio Bellucci, ex giocatore anche della Sampdoria, nel secondo tempo dei blucerchiati contro il Sassuolo è intervenuto a RMC Sport Live Show: "Giampaolo ha dato un'identità precisa alla Samp e così se la giocano sempre con tutti a viso aperto. Stasera è una bella partita perché De Zerbi fa giocare molto bene il Sassuolo. Per noi allenatori giovani è una partita tutta da vivere".

Icardi ieri sera ha fatto un gol molto importante. Ma in Serie A chi ti ha sorpreso di più?

"Insigne che sta facendo l'attaccante ed è la prima volta nella sua carriera che gioca in quella posizione. Lì lo vedo più libero di giocare come sa e da attaccante è diventato un punto di riferimento per il Napoli".

In chiave Nazionale ci sono attaccanti italiani che possono far bene con l'Italia?

"A me piacerebbe vedere Pavoletti in Nazionale perché tutti gli anni riesce a fare gol importantissimi però so che per vestire l'azzurro servono forti referenze e giocando nel Cagliari è difficile essere convocato. Anche Lasagna ha delle potenzialità inespresse perché in campo si muove bene. Ci sono tanti giovani forti in questa Italia. Barella, Chiesa, Bernardeschi e Donnarumma saranno i pilastri della Nazionale".

Giampaolo ci ha abituati a partenze sprint anche se poi nel girone di ritorno cala sempre. Avrà migliorato questo aspetto?

"Secondo me sì anche se è un allenatore che richiede sempre il massimo dai suoi e chiede uno sforzo mentale e fisico molto importante. Tutte le squadre hanno un calo durante l'anno e la squadra di Giampaolo negli ultimi anni l'ha avuto nel finale di stagione".

Bologna. che campionato sarà quello della formazione di Filippo Inzaghi?

"Inzaghi è molto bravo, è un martello da allenatore come lo era da giocatore. E' l'allenatore giusto per il Bologna. Ieri hanno fatto un'impresa per pareggiare il Torino. Hanno fatto una grande rimonta di carattere".