RMC SPORT - Beneforti: "A Bergamo è tanto se pareggi. Atletico scomodo"

© foto di Marucci

La vittoria dell'Atalanta sulla Lazio, l'analisi della vigilia di Bologna-Milan e il punto sui sorteggi di Champions. Questi e molti altri i temi trattati da Claudio Beneforti, giornalista del Corriere dello Sport, in diretta nel 'Live Show' di RMC Sport:

L'Atalanta è da Champions?

"Quando batti l'Inter e questa Lazio vuol dire che ci sei, che sai stare dentro una partita. Faccio i miei complimenti a Percassi, a Gasperini e a Sartori che è andato a prendere tutti questi giocatori che noi non conoscevamo dopo aver venduto Gagliarini, Spinazzola e gli altri. Sembra più forte dell'anno scorso quest'Atalanta".

La Lazio per raggiungere la Champions dovrà fare qualcosa a gennaio?

"Chi vai a prendere per migliorare questa squadra? Forse un grande difensore da affiancare ad Acerbi. Più che comprare la Lazio deve ritrovare alcuni giocatori che ha come Luis Alberto e Milinkovic. I biancocelesti sono una grande squadra di qualità e con forza fisica. A Bergamo non è mai facile, l'Inter ne ha presi 4 e il Napoli ha vinto all'ultimo: è tanto se torni da lì con un pareggio".

Domani a Bologna arriva il Milan che avrà tanta pressione...

"Ha più pressione sì, ma ha anche più qualità. Un pareggio sarebbe tanta roba domani sera ma se l'andazzo è questo, con i giocatori rossoblù che ogni settimana fanno tanti errori individuali, cosa potrò mai aspettarmi? I rossoneri creeranno almeno 3-4 occasioni da gol, anche se spero che il Bologna sia illuminato sulla via di San Luca".

Sul sorteggio di Champions:

"L'Atletico Madrid è più una rottura di scatole che un pericolo, ma spesso una rottura di scatole può diventare tale. È un avversario molto scomodo, per la Juventus è stato un sorteggio sfavorevole. Simeone è un allenatore che sa tanto d'Italia, l'Atletico ha tante caratteristiche come la Juve che però ha più qualità. Anche il Porto va preso con la dovuta cautela, se lo affronti con i concetti giusti lo puoi battere altrimenti rischi una brutta sorpresa".