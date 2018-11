RMC SPORT - Beneforti: "Pjatek ridimensionato, ma non è un bidone"

Claudio Beneforti, giornalista e opinionista, ha parlato a RMC Sport Live Show: "Dopo aver trovato un periodo d'oro in cui segnava sempre e comunque adesso ha un momento più difficile in cui fa più fatica. Non mi sembra che sia cambiato molto il suo gioco tra Ballardini e Juric. Adesso Piatek si è un attimo ridimensionato ma non è certo un bidone, come non era un fenomeno prima".