RMC SPORT - Bergomi: "Icardi deve diventare la bandiera dell'Inter"

© foto di Federico Gaetano

A margine della presentazione del suo libro "Bella Zio" Giuseppe Bergomi, ex capitano dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di RMC Sport per parlare del futuro di Mauro Icardi: "Se fare lo scambio Icardi-Higuain più conguaglio a favore dell'Inter? Icardi è un punto di riferimento per la società, i compagni e dei tifosi. Credo debba diventare la bandiera dell'Inter".