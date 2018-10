RMC SPORT - Bertuzzi: "Paqueta? Un Ballack brasiliano, è una mezz'ala"

Fabrizio Bertuzzi, osservatore, in diretta nel 'Live Show' di RMC Sport ha descritto il profilo di Lucas Paqueta, prossimo acquisto del Milan: "Fisicamente è molto forte, ha equilibrio, è agile ma non ha tanta accelerazione. Gli ho subito dato l'appellativo del giovane Ballack brasiliano. Non lo vedo come trequartista esterno o centrale, ma come mezz'ala sinistra con compiti offensivi in un 4-3-3: con Biglia e Bonaventura o Kessiè lo vedrei bene. Il ruolo di falso nove? L'hanno messo lì perchè di testa è fortissimo".

Il paragone con Kakà e l'aspetto tecnico:

"Secondo me sono molto diversi, non regge. In Italia ci sono tanti giovani talenti come Kluivert e Lautaro Martinez, che stanno faticando, ma mancava uno come Paqueta, un calciatore che ti fa andare allo stadio. È un mancino purosangue, è un calciatore di punizioni notevole. Il suo pezzo forte è la veronica, questa rotazione a 180°. Come controllo di palla è talmente superiore alla media che fa almeno 2-3 passaggi chiave a partita. Lui non va via di potenza ma di classe".

Rischia di fare la stessa fine di Gabigol?

"No Paqueta è un polifunzionale. È un tipo di giocatore che se non riesce ad esprimersi in un ruolo trova un'altra collocazione. Gabigol se non segna invece va in difficoltà".