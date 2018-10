RMC SPORT - Bia: "Barella un talento vero. Dispiace per Cassano"

© foto di Alessio Alaimo

Giovanni Bia, procuratore, a RMC Sport Live Show ha parlato di tanti temi: "Credo che ai giovani italiani manchi autostima e attitudine a giocare in campo europeo. Ai nostri giovani serve ancora del tempo. Per vincere servono giocatori, serve qualità e adesso l'Italia non ha niente di tutto questo. E' un rammarico vedere l'Italia così".

Il Milan ha acquistato Paquetà, mentre Cassano si è nuovamente ritirato. Che ne pensi?

"Paquetà sembra un giocatore molto importante con grande qualità. Sappiamo che ai brasiliani serve tempo per abituarsi alla Serie A ma parliamo di un giocatore di grandissimo livello. Cassano è un talento del calcio italiano e dispiace che un giocatore di questo talento non trovi posto in Italia. Cassano ha fatto fatica a trovare squadra anche quando stava bene ed era più giovane. Dispiace perdere un talento così".

Barella è un giocatore destinato a lasciare il segno?

"Lo conosco benissimo e siamo di fronte ad un giocatore molto importante. Purtroppo lui deve già diventare un leader della Nazionale mentre potrebbe crescere meglio se a fianco a sé avesse i campioni com'era una volta con Pirlo, Gattuso e altri. Barella è un talento importante".

Quale sarà il futuro di Marotta?

"E' stato chiaro e ha detto che in Federazione per il momento non ci vuole andare. Marotta vorrebbe ripartire da un club importante e credo abbia delle possibilità anche all'estero e sono certo che si adatterebbe benissimo".

Per i tuoi assistiti si muove qualcosa per gennaio?

"Per adesso no. Dispiace non vedere Ferrari in Nazionale perché è un giocatore che può rientrare nelle convocazioni anche perché Caldara e Romagnoli sono infortunati".