RMC SPORT - Birindelli: "Juve dominatrice. Allegri allenatore ideale"

Alessando Birindelli, ex giocatore della Juventus, è intervenuto all'interno del Live Show di RMC Sport: "Mi aspettavo una Juventus dominatrice ma non mi aspettavo le altre così indietro. I bianconeri hanno fatto quello che dovevano fare, specie con l'acquisto di Cristiano Ronaldo che ha dimostrato di essere un campione vero confermandosi anche fuori da Madrid. Le altre big invece hanno fatto qualcosa in meno".

Napoli e Inter, chi può avere qualche rimpianto?

"Per quello che si è visto e quelle che erano le aspettative all'Inter mancano dei punti. Il Napoli ha cambiato allenatore e metodo di gioco con Ancelotti che ha sfruttato quasi tutta la rosa con buoni risultati. Penso che il Napoli sia molto vicino a quello dello scorso anno".

L'avventura di Allegri alla Juventus è legato alla vittoria della Champions League?

"Non può essere decisiva la vittoria o meno della Champions League. Alla Juve continuano ad inserire giocatori giovani e nuovi di anno in anno andando così a stimolare i campioni che ci sono e a motivare continuamente la rosa. Penso che Allegri sia l'allenatore ideale per la Juventus e lo sta dimostrando".

E' più da Juventus un colpo come il ritorno di Pogba o l'acquisto di Isco?

"Penso che Isco si doveva già prendere l'anno scorso. Lui come Hazard sono giocatori che sanno rompere e decidere le partite. Pogba, se c'è la volontà del giocatore può essere utile per migliorare ancora la rosa. Pogba potrebbe essere il dopo Khedira nella Juventus".

Rugani può essere il futuro della difesa della Juventus?

"E' un giocatore moderno e sa ricoprire benissimo il ruolo di difensore centrale. La Juventus però in difesa deve avere gente come Chiellini, capace di andare a prendere l'uomo. Lui ti permette di giocare come sta facendo la Juventus ed è Chiellini il giocatore migliore della Juventus in questo momento. Rugani si sta avvicinando molto allo stile di gioco che serve per essere un difensore della Juventus. E' un ragazzo intelligente che sa farsi trovare pronto quando viene chiamato in causa".

Champions League, la Juventus affronterà l'Atletico Madrid. Che partita sarà?

"La squadra più fastidiosa l'ha presa la Juventus, ma se vogliono ambire alla vittoria finale devono superare anche questi ostacoli. Atletico Madrid è un avversario davvero complicato e ostico da affrontare. Venderanno cara la pelle anche se la Juventus è nettamente superiore alla squadra di Madrid".