RMC SPORT - Bisoli: "Nainggolan tra i migliori d'Europa, perfetto per l'Inter"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Pierpaolo Bisoli, tecnico del Padova che ha conquistato la promozione in Serie B, ha parlato così a RMC Sport Live Show: "Vogliamo costruire una squadra per divertirci e di farci rispettare in tutti i campi di Serie B. Sono convinto che la società farà dei buoni acquisti cercando di ottimizzare le risorse che abbiamo".

Chi è la grande favorita dei play off per arrivare in Serie B?

"Sulla carta il Catania ma personalmente spero che possa vincere il Sudtirol perché hanno dato del filo da torcere anche nel nostro girone. Comunque a Catania hanno un tifo da Serie A e ci sono tutti i presupposti per tornare su"

Nainggolan lei lo conosce molto bene, la Roma sta pensando di cederlo ma in campo lui fa la differenza...

"Il giocatore è straordinario, tra i più forti d'Europa ma è vero che le società devono guardare il comportamento del professionista in ogni aspetto. Non so se la Roma lo vuole cedere ma chi lo dovesse acquistare farebbe un grande affare. Sarebbe perfetto all'Inter con Spalletti che lo conosce molto bene".

Cosa pensi della convocazione di Balotelli?

"Ha delle grandi doti, se ha capito che sino ad ora ha buttato via una carriera ad altissimi livelli può crescere ancora. Balotelli può risolvere le partite in ogni momento e se si metterà a disposizione dell'Italia sarà un valore aggiunto".

Defrel ha fallito il grande passo in una big?

"Può succedere che delle stagioni nascano male ma per me è un altro diamante importante, fossi la Roma ci penserei bene a venderlo. Io gli darei un'altra possibilità perché ha doti straordinarie e va solo aspettato".

Quali sono i tre giocatori da cui deve ripartire l'Italia?

"Sicuramente Chiesa che ha tutto per diventare una stella del calcio europeo. Poi dico Donnarumma e tutti stiamo aspettando Verratti ma il tempo passa e non so se può davvero diventare un cardine della nazionale".