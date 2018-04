RMC SPORT - Bisoli: "Padova merita la Serie B. Cagliari inspiegabile"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Pierpaolo Bisoli, tecnico del neopromosso Padova, ha parlato a RMC Sport Live Show: "L'obiettivo era quello di vincere il campionato ma farlo poi non è mai facile. Ci siamo riusciti e il campionato non è mai stato in dubbio, abbiamo riportato il Padova dove merita perché questa squadra merita almeno la Serie B".

C'è l'ambizione di fare una doppia scalata, magari puntando alla Serie A?

"Incontrerò la società alla fine del campionato. Secondo me qua c'è ancora tanto da lavorare e si può far bene. Nel calcio non vale sempre che più spendi e più vinci, conta solo la progettualità e per questo ci sarà un incontro con la società".

La Roma può fare l'impresa contro il Liverpool?

"Nulla è impossibile, devono crederci e la partita contro il Barcellona non è stato un caso. Non è detto che la Roma non possa ripetersi anche contro gli inglesi. Aggiungo però che quando devi recuperare, come deve fare la Roma, il Liverpool è la squadra peggiore da incontrare perché verticalizzano subito ed hanno attaccanti velocissimi".

Ti aspettavi questo miglioramento di Salah?

"E' il prototipo del calciatore attuale. Corre ed ha una tecnica sopraffina, in questo momento è quasi al livello di Cristiano Ronaldo. Salah è un giocatore che tutti gli allenatori vorrebbero avere. Pallone d'Oro? Sarei contento di veder vincere questo premio ad un giocatore che non sia Cristiano Ronaldo o Messi".

Ti aspettavi questa stagione così difficile per il Cagliari?

"Assolutamente no perché ha fatto una campagna acquisti importanti e può contare su giocatori molto forti come Pavoletti. Non so come mai si ritrovi a lottare per non retrocedere".