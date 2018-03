RMC SPORT - Bologna, ag. Masina: "Rinnovo? Dopo Pasqua ne parleremo"

Fonte: Dall'inviato Lorenzo Marucci

A Bologna torna We Love Football, torneo internazionale dedicato agli under 15 giunto alla sua terza edizione. A TMW ne parla il suo organizzatore, Marco de Marchi, in carriera difensore tra le altre di Bologna e Roma, oggi agente tra gli altri di Adam Masina: "Mi sento in una situazione particolare. Vedere un sogno che si realizza, cioè portare in un'unica location ragazzi di tutto il mondo, ragazzine, coach, insegnanti, filosofie e culture diverse è un primo passo per poter dire ce la sto facendo. Questo è il progetto partito due anni fa, ora la creatura sta camminando, speriamo che un giorno possa correre".

Il livello è già molto alto.

"Le squadre che partecipano rappresentano il top al mondo, speriamo che ne arrivino anche altre".

Capitolo Bologna: dopo il pareggio con la Lazio c'è la gara contro la Roma. Cosa aspettarsi di qui alla fine?

"La squadra ha qualità e sta cercando di trovare continuità. La cosa che mi sento di poter dire è che se la sia sempre giocata con tutti: oggi battere il Bologna non è facilissimo e mi auguro che non lo sia neanche per la Roma".

Lei è un doppio ex.

"Sì, anche se sette anni contro uno contano un po'. Però a Roma passai una bellissima annata: non dal punto di vista professionale, non fu bellissima, però ho lasciato tanti bei ricordi".

Giusto puntare su Donadoni per il futuro?

"C'è la proprietà, ci sono dei dirigenti che sceglieranno. Il mister sta cercando di fare il massimo, io credo che stia dando qualcosa a questa squadra. Poi la domanda fatela ad altri, non è giusto che io dica sì o no".

Da discutere c'è il futuro di Masina.

"Passiamo questa settimana pasquale che porterà consiglio, poi vedremo di affrontare le questioni che ci sono da affrontare e che sono tante".

Come sta adesso?

"Adam è concentrato a fare il massimo per questa squadra che ama da sempre. Non è giusto poter parlare di eventuali situazioni future, è importante concentrarsi sul presente".

Non esclude che possa rimanere a Bologna?

"È una valutazione che si sta facendo tutti assieme e si cercherà di maturare".