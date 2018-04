RMC SPORT - Bologna, Avenatti: "Perdere così brucia tantissimo"

Fonte: dall'inviato Andrea Piras

© foto di Federico Gaetano

L'attaccante del Bologna Felipe Avenatti ha parlato dopo la sconfitta rimediata a Genova contro la Sampdoria ha parlato in mixed zone: “C'è grande amarezza perché abbiamo fatto la partita contro una grande squadra e in trasferta e il gol preso al 90° in quel modo brucia tantissimo. Per fortuna fra tre giorni torniamo in campo e dobbiamo ripartire dall'atteggiamento avuto oggi. - continua il centravanti a RMC Sport - Dobbiamo vedere il lato positivo della prestazione, abbiamo messo in campo la voglia di vincere, abbiamo giocato bene la palla e ci spiace non aver dato continuità al risultato di domenica scorsa”.