RMC SPORT - Bologna, Bigon: "Fiducia a Inzaghi, la squadra lo segue"

Fonte: Dall'inviato al Castellani, Dimitri Conti

Riccardo Bigon, direttore sportivo del Bologna, dopo la sconfitta di Empoli è intervenuto in mixed zone ai microfoni di RMC Sport: "Non pensiamo che tutte le colpe siano di Inzaghi. Dobbiamo assumerci tutti le nostre responsabilità, se abbiamo 11 punti la colpa è di tutti. Oggi però abbiamo fatto tanto, più di loro. Noi abbiamo fiducia nell'allenatore perché vediamo che la squadra ha fiducia nell'allenatore: combatte, è viva, si impegna, corre. Poi è chiaro che non è mai facile con nessuno. Dobbiamo riflettere sul perché non portiamo a casa punti nonostante buone prestazioni. Lavoriamo con passione, abnegazione, ma cercheremo fare di più e meglio. La situazione di classifica è la stessa di domenica scorsa. E' più preoccupante il fatto che non portiamo a casa il risultato nonostante creiamo, più che la situazione di classifica".

Cosa avete sbagliato nella costruzione della rosa? "Da un paio d'anni a questa parte vedo un Bologna che non ha mai sofferto per salvarsi. Siamo stati in linea con la nostra dimensione. Tutti speravano di crescere e di andare avanti, cosa che è ancora possibile. Ci sono ancora 23 partite e il mercato di gennaio. Basta una vittoria, un momento in cui ti giri un attimo bene. Ci sono tutte le problematiche, però, che devono farci riflettere. Magari abbiamo commesso qualche errore perché pensavamo che qualche giocatore avesse caratteristiche più congeniali al gioco dell'allenatore. Ci dispiace per i tifosi, che ci incitano sempre. Nel prossimo mercato cercheremo di sistemare le cose".