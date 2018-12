RMC SPORT - Bologna, Bigon: "Le colpe non sono tutte di Inzaghi"

Fonte: Dall'inviato Dimitri Conti

© foto di Federico De Luca

Riccardo Bigon, direttore sportivo del Bologna, dopo la sconfitta di Empoli è intervenuto in mixed zone ai microfoni di RMC Sport: "Non pensiamo che tutte le colpe siano di Inzaghi. Dobbiamo assumerci tutti le nostre responsabilità, se abbiamo 11 punti la colpa è di tutti. Oggi però abbiamo fatto tanto, più di loro. Noi abbiamo fiducia nell'allenatore perché vediamo che la squadra ha fiducia nell'allenatore: combatte, è viva, si impegna, corre. Poi è chiaro che non è mai facile con nessuno. Dobbiamo riflettere sul perché non portiamo a casa punti nonostante buone prestazioni. Lavoriamo con passione, abnegazione, ma cercheremo fare di più e meglio. La situazione di classifica è la stessa di domenica scorsa. E' più preoccupante il fatto che non portiamo a casa il risultato nonostante creiamo, più che la situazione di classifica".