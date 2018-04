RMC SPORT - Bologna, Orsolini: "Serve cinismo. Gol annullato? E' dubbio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la sconfitta rimediata contro il Milan, il giocatore del Bologna Riccardo Orsolini è intervenuto ai microfoni di RMC Sport: "E’ stata una bella botta a livello psicologico per me e per la squadra, avevamo ripreso la partita ma questo fa parte del calcio. Guardiamo avanti. Rispetto alla partita contro il Cagliari ho fatto un ruolo diverso. Oggi ho giocato terzo d’attacco a sinistra, mi sono adattato bene per soddisfare le richieste. Speriamo di portare a casa il risultato la prossima volta, ci manca quello. Se andiamo a vedere i dati, il Milan ha calciato due volte nel primo tempo e ha fatto due gol, sono stati più incisivi. È stata una partita equilibrata, noi abbiamo giocato abbastanza bene, dato il massimo e siamo soddisfatti. Ci manca qualcosa per fare risultato. A fine stagione un po’ di stanchezza c’è per tutti, anche a livello mentale. Secondo me c’è stata una positiva interpretazione della gara e l’interpretazione è stata buona.

Insoddisfazione dell’ambiente?

"Come tutte, Bologna è una piazza che pretende impegno e attaccamento alla maglia. Questo non manca. Il problema è che manca lo step per arrivare al risultato positivo che ti permette di trascinare il pubblico. Magari manca un po’ di cinismo e cattiveria che permettono di risolvere le partite. Secondo me la chiave è questa".

Su Destro?

"Non si è allenato, penso che abbia un problema al ginocchio, speriamo di recuperarlo il prima possibile

Donadoni ha detto che devi maturare?

"Non so, il Mister ha espresso un suo giudizio e lo accetto. Cercherò di migliorare. Sono situazioni che si risolvono faccia a faccia. Mi miglioro in base alla richiesta del mister e altri fattori. In Italia si lavora a livello tattico, si cerca di perfezionare l’aspetto tattico e per il momento mi sto focalizzando su questo".

Sul gol annullato?

"C’è tanta amarezza, anche rivedendolo mi sento di dire che era dubbio ma si accetta la decisione della Var.

Prossima partita?

"Sarà una grande partita contro la Juventus, molto importante perché comunque sia a noi servono punti per stare tranquilli e anche a loro servono punti per vincere lo scudetto. Sarà una grande partita”.