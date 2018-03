RMC SPORT - Bosco: "Calo fisico della Juve. Occasione Napoli"

Andrea Bosco, giornalista, a RMC Sport Live Show analizza così la giornata di campionato che ha visto questa sera la Juventus fermarsi sullo 0-0 a Ferrara contro la Spal: "Bisogna sottolineare i meriti della Spal questa sera perché ha giocato con grande abnegazione e grande impegno. Ho visto un calo fisico della Juventus e troppe scelte sbagliate. Da Alex Sandro a Mandzukic ho visto calciatori fuori condizione. Nel primo tempo la Juve si è accontentata di gestire la gara sui binari scelti dalla Spal".

La sosta servirà a rilassare almeno la mente in vista del mese di aprile che sarà quello chiave?

"Credo che la sosta con tanti giocatori sparsi per il mondo è un problema perché non si possono allenare con il club. Immagino che saranno tutti sulle spine durante questa sosta. Adesso il Napoli ha la grande occasione di accorciare il ritardo in campionato. Non sarà facile neanche per la squadra di Sarri perché anche il Genoa è un osso duro".