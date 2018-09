RMC SPORT - Bosco: "In Europa poche rose come quella della Juve"

L’opinionista Andrea Bosco ha commentato così a RMC Sport la vittoria della Juventus sul Napoli: “La rosa bianconera? In Europa poche squadre posso vantare una rosa di qualità e di spessore come quella della Juventus. La forza della squadra rende da una parte facile il lavoro al tecnico, ma dall'altra lo rende anche difficile. Gestire una panchina così non è semplice, tutti vogliono giocare ma Allegri sta mandando messaggi intelligenti. Oggi ha fatto giocare Dybala, che se alla prossima andrà in panchina non farà storie".