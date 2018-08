RMC SPORT - Bosco: "Juve ancora imballata. CR7 meglio da esterno"

Andrea Bosco, giornalista e opinionista, a RMC Sport Live Show ha commentato la vittoria della Juventus nell'anticipo con il Chievo Verona: "Ho visto una Juventus lenta e imballata dalla preparazione estiva. Forse il centrocampo a due non è proprio l'ideale per questa squadra. Io non rinuncerei mai a Mandzukic mentre Bernardeschi ha un futuro assicurato".

La Juve ha lasciato andare Marchisio senza avere un sostituto pronto?

"Mi è dispiaciuto molto per come Marchisio è stato accompagnato alla porta per tutto quello che ha fatto per la Juventus".

Che giudizio dai della prima di Cristiano Ronaldo?

"Primo tempo abbastanza involuto e problematico. Dovrà capire in fretta che chi giocherà contro lui farà la partita della vita. Nella ripresa con la grande classe che ha, ha tirato fuori un paio di conclusioni che solo un incredibile Sorrentino ha tolto dalla porta. Defilato a sinistra Ronaldo ha giocato meglio".

Dybala potrà beneficiare dell'arrivo di CR7?

"Dipenderà da come intende sfruttarlo Allegri. Dybala non è né punta né centrocampista e rende al meglio se dietro ha due mediani di interdizione. L'altra soluzione è di far giocare Dybala senza posizione fissa, alla Isco".