RMC SPORT - Bosco: "Juventus non determinata, Crotone sfacciato"

Andrea Bosco, editorialista di TuttoJuve, ha commentato a RMC Sport Live Show il pareggio della Juventus a Crotone: "Alla Juve stasera è mancata la determinazione, la voglia di prendere la partita in maniera più cattiva. Il Crotone ha fatto una partita sfacciata e mi è molto piaciuto. Simi ha fatto un gesto tecnico impressionante con un gol alla Cristiano Ronaldo. Ho visto alcuni giocatori della Juve stanchi e in condizione non ottimale. Adesso lo scontro diretto contro il Napoli sarà determinante per lo scudetto e sarà una partita bellissima, ma temo che vedremo un match bloccato".