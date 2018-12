RMC SPORT - Bosco: "Male la Juve oggi. A Berna campo da Lega Pro"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Per commentare la sconfitta inaspettata della Juventus a Berna contro lo Young Boys (2-1), su RMC Sport è intervenuto l'opinionista Andrea Bosco: "Male oggi la Juventus. Male nell'atteggiamento e nell'approccio alla gara. Oggi la squadra ha pensato più al derby che allo Young Boys e questo è pericoloso per il futuro. Ronaldo molto impreciso, Douglas Costa molto fumoso: i bianconeri non possono fare a meno dei vari Chiellini, Cancelo, Matuidi e Dybala".

Lunedì i sorteggi per gli ottavi: quali squadre bisogna evitare?

"Forse sorprenderò ma se la Juve gioca da Juve temo solo l'Atletico, che è una squadra rognosa e non ti fa giocare. In più Simeone ha una punta straordinaria come Griezmann. Le altre non le temo".

Un commento sul campo sintetico dello Young Boys...

"È da Lega Pro. È indecoroso che in Champions si giochi su questo terreno".