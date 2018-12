RMC SPORT - Bosco: "Toro con tanta voglia, vittoria importante per la Juve"

Andrea Bosco, giornalista e opinionista, a RMC Sport Live Show ha commentato la vittoria della Juventus nel derby contro il Torino: "La partita è stata bruttina e uso un eufemismo con troppe interruzioni. Il Torino ha messo in campo più voglia anche se la Juve ha avuto le migliori occasioni e ha portato a casa un risultato importante. Inevitabilmente la squadra era stanca dopo l'impegno di Champions League e faccio una critica a chi fa i calendari visto che la Juve aveva giocato mercoledì sera".

Allegri non ha fatto cambi, che pensi di questa scelta?

"Lui conosce i giocatori meglio di noi che giudichiamo da fuori. A me sembra che la cosa migliore per la Juventus è che non ha preso gol e che i centrocampisti seppur in condizioni non brillanti hanno retto bene insieme alla difesa. Bisogna che avvertano Cristiano Ronaldo del fuorigioco perché è già il secondo gol che viene annullato per la sua posizione".

La Juventus in campionato non prende gol dal 3 novembre, 5 gare fa. Eppure la difesa qualche lacuna l'ha dimostrata?

"Il momento di strapotenza fisico e mentale di Chiellini permette alla Juventus questo score, non è un caso che la difesa abbia ballato in Champions League senza di lui. Non sarà bellissimo da vedere ma come disse Mourinho lui e Bonucci sono dei professori della difesa".