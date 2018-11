RMC SPORT - Brevi: "Torino ambisce all'Europa. N'Koulou è da big"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Oscar Brevi, ex giocatore anche del Torino e oggi allenatore, a RMC Sport Live Show ha toccato tanti temi: "L'Italia è cresciuta molto sotto l'aspetto del gioco creando tante occasioni da gol, anche se è mancato cinismo sotto porta. Sarebbe stato peggio però vincere creando meno".

C'è un mistero Immobile che nella Lazio fa tanto mentre in Nazionale meno?

"Immobile ha grandi caratteristiche quando attacca la profondità. Nello spazio diventa quasi immarcabile. Ha più difficoltà con gli spazi stretti. La Lazio per il modulo che sta usando lo agevola molto mentre in Nazionale fa più fatica da questo punto di vista".

Il Torino fatica a trovare continuità. E' una squadra che deve ancora maturare?

"Quest'anno c'è l'ambizione di entrare almeno in Europa League. Le aspettative si sono alzate in questa stagione anche se la squadra non riesce ad avere una continuità di risultati. La sconfitta con il Parma ha fatto tornare indietro la squadra. A Torino ci sono tante pressioni e anche le pretese da parte di tifosi e società sono aumentate".

Da ex difensore che ne pensa di N'Koulou?

"E' molto forte e penso possa già giocare in un top club perché ha grande forza e ha tutte le caratteristiche per poter giocare in una grande squadra".

Rugani, è un peccato che la Juve perda anche lui dopo Caldara?

"Non so se la Juve si priverà di Rugani che è un giocatore forte, giovane e di prospettiva. Magari quando un giocatore non trova molto spazio subentrano altre situazioni. Non penso che la Juve lo lascerà andare tanto facilmente".

Lotta salvezza, il Frosinone sta lottando per risalire. Che impressione ha?

"Il Chievo in questo momento è in una situazione molto difficile. Il Frosinone è riuscito ad ottenere la vittoria con la SPAL, arrivata in trasferta, e che ha dato tanto morale, ma non è facile salvarsi in Serie A".

Che ne pensa di Santander del Bologna?

"Gli attaccanti quando segnano portano sempre grandi benefici, specie nelle squadre di medio bassa classifica. Se riescono ad avere un centravanti che va in doppia cifra aumentano le possibilità di restare in Serie A".