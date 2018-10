RMC SPORT - Bucchioni: "Fiorentina, Chiesa deve rinnovare"

© foto di Federico De Luca

Nel corso di "Garrisca al Vento!", trasmissione di RMC Sport curata e realizzata da FirenzeViola.it, è intervenuto l'editorialista Enzo Bucchioni. Queste le sue dichiarazioni: "Vista la sua valutazione, la Fiorentina deve far rinnovare il contratto a Chiesa il più presto possibile, anche se lo ha rinnovato meno di un anno fa. Perché conviene, perché diventi più forte. Cosa successe con Bernardeschi? Che ha scelto lui la squadra nonostante avesse due anni ulteriori di contratto. Due milioni a Chiesa li devi dare. E' una logica che la Fiorentina deve seguire il più presto possibile. Il padre di Chiesa è serio e cerca sempre di fare il passo giusto. Altri da rinnovare? Lo scorso anno la Fiorentina ha cercato giocatori da rilanciare e qualche giovane. Fortunatamente per diversi motivi molte scommesse sono state vinte e ora che si sono capite le potenzialità di calciatori come Milenkovic devi assolutamente garantirgli lo stipendio che chiede perché più allunghi i contratti e più è difficile che i giocatori se ne vadano. Veretout ha mercato, non è possibile che guadagni 900.000 euro. Biraghi ha festeggiato quando ha cominciato a guadagnare 600.000, ora però è cambiato il vento: succede che i giocatori si scontentano e decidono di partire. Dalle scelte che farà la società capiremo gli obiettivi. Cagliari? E' un avversario che nasconde insidie, ha dei valori e oltre a Barella che è il loro Chiesa ha tanti giocatori di categoria. Maran studia molto bene l'avversario e colpisce nelle palle inattive dove la Fiorentina soffre. E' una sfida in cui devi imporre il tuo gioco e sfruttare l'intensità non vista contro la Lazio. Spero che la sosta abbia contribuito a staccare un po' dalle sconfitte arrivate in trasferta. Formazione? Pioli va sul sicuro, in attacco usa Pjaca-Simeone-Chiesa e non credo abbia senso variare. Mirallas non è detto che se gioca debba fare proprio l'esterno, ma può essere un falso nove. Bocciare Pjaca adesso però non mi sembra giusto, si deve ancora insistere su di lui: se dovesse tornare quello degli Europei del 2016 può cambiare la stagione. A volte basta un gol, un'azione. E' un problema più mentale che fisico, si può sbloccare solo giocando".