RMC SPORT - Bucciantini: "Italia, ho rivisto un'idea. Follia Ventura"

L’opinionista di RMC Sport e Sky Sport, Marco Bucciantini, nel corso del ‘Live Show’ ha analizzato Italia-Ucraina, l'amichevole di ieri terminata 1-1:

"Ieri c’è stato qualcosa di diverso, un nuovo tentativo. Mancini ha giocato senza centravanti per schierare i tre uomini migliori. Il centrocampo era pieno di qualità, era assortito con coerenza. L’Italia voleva palleggiare e per ottenere il dominio e il possesso ha messo i più bravi nel fare questo. Per 55 minuti ho visto una squadra, l’Italia, che non vedevo da mesi. Poi loro sono venuti fuori fisicamente, ci sono state le sostituzioni e la gara è cambiata. Un gol nel primo tempo sarebbe stato importante per dare coraggio e un timbro a questo esperimento. Spero che venga ripetuto, anzi sono convinto che verrà riproposto. È la migliore idea tattica degli ultimi tempi".

Sulla mancanza di un bomber alla Vieri, Gilardino…

"Immobile è il capocannoniere della Serie A, un campionato in cui ci sono Dzeko, Icardi e Higuain. Manca il suo spessore in Nazionale, non so se sia un limite tattico o mentale. Forse viene esaltato tanto dal gioco della Lazio. Immobile sa anche entrare bene in corsa, con i biancocelesti, magari in Europa League, quando subentra fa sempre bene”.

Sarà semplice per Ventura ricominciare?

"È strano quello che è successo, è un'idea clamorosa ma suggestiva: il Chievo per ribaltare il proprio destino ha bisogno di una follia. Ventura non è un gestore, ha le sue idee. Aveva tanta voglia di tornare, sia sana che per una vendetta personale. Sta tentando un'impresa disperata con un Chievo in difficoltà da mesi, fragile, che ha perso l'agonismo e la furbizia di stare in campo".

Paqueta è un acquisto per il futuro, ma questo Milan è già pronto per lottare per la Champions?

"Sono convinto di sì. È una squadra che può diventare ancora più bella. Gattuso sta confermando quanto di buono fatto l'anno scorso, aggiungendo qualità e coraggio nel portare più giocatori in area".