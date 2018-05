RMC SPORT - Burgnich: “VAR non mi piace, inutile dare colpa agli arbitri”

Attraverso RMC Sport, in occasione della trasmissione A Tutto Napoli, l'ex difensore di Inter, Napoli e Juventus Tarcisio Burgnich ha parlato dell'ultimo turno di campionato che ha indirizzato lo Scudetto verso Torino.

Lei ha fatto parte del Napoli di Vinicio, quella squadra somiglia a questo Napoli? "Avevamo cambiato gioco, si cercava anche il fuorigioco. Quella - ha detto Burgnich durante la trasmissione organizzata in collaborazione della redazione di Tuttonapoli.net - era una grande squadra, composta da amici prima che compagni di spogliatoio. Situazioni che sembrano rivedersi, tra l'altro, nel Napoli di Sarri. L'allenatore è molto bravo, se c'è la squadra va tutto bene e arrivi tra i primissimi posti. Senza spogliatoio unito, puoi avere sempre difficoltà. Senza compattezza di squadra, alterni una buona gara a una brutta".

Questa corsa Scudetto è stata indirizzata dalle decisioni arbitrali? "Non sono molto d'accordo, perché lo sport prevede anche errori da parte di tutti. Dall'arbitro, al portiere, al difensore fino ad arrivare agli attaccanti e ai dirigenti. Lo sport è bello per questo, il VAR non mi piace molto. Non c'è più sport quando si valuta un fermo immagine, lo sport è questo ed è bello proprio per questo. Può esserci l'imprevisto. Dare la colpa all'arbitro è una scusa per salvaguardarsi".

Dove ha perso il Napoli lo scudetto? C'è anche un fattore mentale in ballo. "Ho visto spesso il Napoli giocare, ma quando perdi vuol dire che c'è qualcosa che non va. Inutile dare la colpa all'arbitro, lo sport è questo: sbagliano tutti. Una volta si diceva che la Juve era in testa alla classifica grazie alla famiglia Agnelli, ma la Vecchia Signora ha sempre avuto una grande squadra. I calciatori devono dare sempre tutto, perché sono pagati anche molto bene".

Da ex difensore, come valuta l'intervento di Koulibaly su Simeone in occasione dell'espulsione? "I giudizi non devono darli i giornalisti, ma chi ha fatto parte del calcio. Anche gli arbitri fanno fatica, solo chi ha giocato può giudicare. Anche io in passato ho sbagliato, ma se c'è un gruppo e una squadra che gioca tutta insieme può aiutarsi sempre. Mi farebbe piacere che il Napoli mettesse sotto la Juve (ride, ndr), anche se io ho giocato da giovane in bianconero. Nel calcio serve concentrazione durante tutta la partita, senza la giusta concentrazione prima o poi si incassa gol".