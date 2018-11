RMC SPORT - Busacca: "Soddisfatti per il VAR al Mondiale. Violenza, è triste"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Massimo Busacca, ex arbitro italiano e dirigente della FIFA, ha parlato prima di Italia-Portogallo ai microfoni di RMC Sport e Tuttomercatoweb.com:

Un commento sull'esperienza della VAR al Mondiale:

"Siamo molto soddisfatti per questo Mondiale, è stato una grande sfida. In due anni abbiamo fatto un piccolo miracolo, sono sicuro che senza la Var qualche notte insonne l'avremmo passata. Abbiamo dormito bene, in Russia ha vinto chi doveva vincere. All'inizio non ero convinto di questa tecnologia, poi mi sono ricreduto".

Gli arbitri della regione Lazio si sono fermati dopo l'episodio di violenza della scorsa settimana...

"È triste perchè il calcio, lo sport, perde. Anche a me, da ragazzo, è capitato un episodio simile e mi hanno insultato. Mi ricordo quell'incidente ma non bisogna smettere, il bene deve vincere su male. Sono molto vicino a questo arbitro, ma anche a tutti gli altri che hanno questa passione che non deve essere rovinata da nessuno. Altrimenti è giusto fermarsi, solo così si lanciano i messaggi veri. Bisogna capire come prevenire e dove andare a colpire. È giusto anche responsabilizzare le società".