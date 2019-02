RMC SPORT - Buso: "Empoli, per la salvezza certi errori non vanno fatti"

© foto di Federico De Luca

Renato Buso, ex giocatore anche di Juventus, Fiorentina, Lazio e Napoli, a RMC Sport Live Show è intervenuto nel corso del secondo tempo di Lazio-Empoli: "Le due squadre giocano praticamente a specchio ma l'Empoli se si vuole salvare non può commettere quel tipo di errore con il portiere. Concedere il rigore e poi il gol per una squadra che si deve salvare è un errore che l'Empoli non si può permettere".

Iachini rischia il posto a Empoli?

"Quando è arrivato a Empoli ha ottenuto buoni risultati e invece adesso è un momento di difficoltà. Non è certo Lazio-Empoli la partita in cui si può valutare Iachini, anche se è chiaro che nel calcio contano soprattutto i risultati. Iachini ha tutto per tirar fuori l'Empoli da questa situazione ma è preoccupante l'errore che ha fatto la squadra di Iachini".

La Fiorentina ha preso Traorè, secondo te può diventare un grande centrocampista?

"Sicuramente visto che è un classe 2000. E' un giocatore di grande prospettiva e sta facendo molto bene a Empoli. La Fiorentina sta cercando giocatori così e già la rosa di Pioli è molto giovane. I viola continuano a fare la loro politica cercando i giovani più interessanti da valorizzare a Firenze".

Come valuti la situazione di Hamsik verso la Cina?

"Il Napoli perde il capitano e la bandiera della squadra per tanti anni. Anche nelle difficoltà ha sempre cercato di portare l'ambiente intorno alla squadra. Poi è chiaro che difficilmente un giocatore può rinunciare a certe cifre".

Dei giovani con cui hai lavorato qual è il giocatore che ti ha dato più soddisfazioni?

"Direi Piccini. Con me non era un titolare fisso ma ha fatto una crescita esponenziale. E' un ragazzo di continuità impressionante, io decisi di tenerlo ma di spostarlo dall'ala destra al terzino destro. Quello che ha ottenuto è tutto merito suo, con me non ha mai saltato un allenamento".

Giampaolo è un allenatore sottovalutato per quello che sta facendo?

"E' uno dei più bravi a lavorare sul campo. Ha avuto delle difficoltà nel suo percorso ma ha avuto la possibilità di rifarsi e ha capito come lavorare. Era un allenatore molto conservativo su certi aspetti e ha saputo cambiare alcuni aspetti del suo carattere. E' stato molto bravo a ripartire e con la Sampdoria si sta giocando un campionato importante".