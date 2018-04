RMC SPORT - Buso: "La sfida di Firenze non sarà facile per il Napoli"

© foto di Federico De Luca

Presente quest'oggi al Franchi per seguire la partita amichevole della Fiorentina, vinta 13-0 sul Signa, Renato Buso, doppio ex di viola e Napoli, è intervenuto in diretta, e in esclusiva, ai microfoni di Garrisca al Vento!, trasmissione di RMC Sport curata e realizzata dalla redazione di FirenzeViola.it: "Nel week end gare importanti perché da una parte ci sono due squadre che si giocheranno lo scudetto e dall'altra altre due che vogliono raggiungere chi la Champions chi l'Europa League. Il Napoli ha riaperto il campionato ed ha tanto euforia ma sarà una partita difficile contro la Fiorentina. Scansarsi? E' una stupidaggine perché ha altre tre partite dopo questa per raggiungere l'Europa League affrontando anche il Milan all'ultima. In casa la Fiorentina ha dato filo da torcere a tutti".

Amichevole di oggi? "Era una sgambata ma la Fiorentina domenica si farà trovare pronta e speriamo che non sia tanto caldo alle 18, ma non puoi certo rilassarti. Recupera giocatori importanti ed ha quindi giocatori di qualità. Decisivo? Gli scontri sulle fasce, sugli sterni si giocherà una grande parte di partita, Insigne, Callejon da una parte, Chiesa dall'altra. Sarà importante per tutte e due sfruttare le corsie esterne".

Attacco viola? "La squadra ha sempre costruito molte azioni ed ha concretizzato meno della mole di gioco creata. Ma davanti ha limiti di concretezza perché i due attaccanti sono giovani, ma negli ultimi due mesi hanno fato una crescita esponenziale. La crescita passa da questa stagione per il futuro"

Sportiello da riscattare? "E' un buon portiere, esperto he dunque dà più affidamento di Dragowski. Sarà la Fiorentina a decidere se riscattarlo ma se viene dato via dovrà essere preso al suo posto un portiere d'esperienza e che dia garanzia"