RMC SPORT - Cafù: "Roma ha meritato col Barça. Il Milan crescerà"

Fonte: dal nostro inviato, Alessandro Rimi

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Presente allo UEFA Match for Solidarity a Ginevra, l'ex terzino di Roma e Milan, Marcos Cafù, ha parlato ai microfoni di RMC Sport: "In queste occasioni ridiamo e scherziamo, i veri vincitori sono coloro che beneficeranno di ciò che verrà raccolto oggi. La Roma in Champions? Nel calcio succede di tutto, sempre. La sconfitta dell'andata era ingiusta e all'Olimpico i giallorossi hanno fatto benissimo. Il calcio italiano? Due grandi squadre erano ai quarti di Champions, una è andata in semifinale e questo è un segnale. Spero che il Milan possa tornare grande presto, tutti devono avere paura di affrontare i rossoneri. Il Mondiale? Sarà competitivo e difficile: impossibile dire adesso chi vincerà".