RMC SPORT - Cagliari, Sau: "Abbiamo fatto fatica da subito"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marco Sau, attaccante del Cagliari, parla così ai microfoni di RMC Sport dalla zona mista a San Siro: "Abbiamo fatto fatica da subito, prendere gol immediatamente ti taglia le gambe, mentalmente non siamo riusciti a riprenderla. Nel secondo tempo non è andata meglio e non siamo riusciti a restare in partita. Sapevamo che l'Inter veniva da un momento non brillantissimo, ma non ci abbiamo messo la cattiveria che ci abbiamo messo nell'ultima gara e alla fine lo paghi. Per la Champions vedo una bella lotta, sono tutte in forma non so chi la spunterà".