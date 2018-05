Fonte: Dal nostro inviato a Londra, Alessandro Rimi

© foto di Federico De Luca

Esteban Cambiasso, ex centrocampista dell'Inter presente a Stamford Bridge per la sfida tra Inter Legends contro Chelsea Legends, ha parlato al microfono di RMC Sport. “Ci siamo divertiti, è stata una festa. Complimenti al Chelsea, l'organizzazione è stata perfetta. Abbiamo anche vinto, siamo contenti”, ha detto.

Hai pensato a quella gara di Champions League di otto anni fa? “Certo, anche quando siamo entrati in campo. Quell'Inter è cresciuta, abbiamo vinto in Italia e poi all'estero. Inter Forever è una bella iniziativa, ritroviamo vecchi compagni e giochiamo. Trascorriamo del tempo insieme, si può fare qualcosa del genere quando i campionati finiscono. Alla gente, poi, manca il calcio. Se il calcio mi manca? No, però ora mi diverto”, le parole dell'argentino.