RMC SPORT - Camolese: "Chiesa è il futuro, Milinkovic non vale 100mln"

Fonte: Dal nostro inviato, Lorenzo Marucci

Presente all'evento 'The Coach Experience' di Rimini, l'ex tecnico del Torino Giancarlo Camolese ha rilasciato un'intervista attraverso il microfono di Tuttomercatoweb.com e RMC Sport. "Chiesa è l'esempio di un'ala moderna. E' giovane, in fase di maturazione, è un talento. Ci sono più squadre che hanno ali molto valide, come la Juventus che ha a disposizione Cuadrado e Douglas Costa. Con velocità e qualità, fanno la differenza", ha detto Camolese che ha poi proseguito su Chiesa: "Federico è il talento più importante che abbiamo. La Nazionale in futuro può essere costruita intorno a lui, spero che abbia sempre voglia di migliorarsi. Ha un ottimo allenatore, è in un ambiente stimolante. Il futuro dipende da lui, non deve accontentarsi ma diventare il simbolo del nostro calcio".

Per lui sarebbe ideale restare alla Fiorentina almeno un'altra stagione? "Credo che per un ragazzo sia sempre importante giocare, il mio parere dal punto di vista tecnico è che per migliorare bisogna essere messo nelle condizioni di farlo. Magari, come è normale che sia, se c'è la possibilità di andare al Real Madrid si pensa a questo trasferimento ma può capitare di giocare poco. Per lui credo valga la pena proseguire su questa strada, in un ambiente positivo come può essere Firenze. Ma la mia è solo un'opinione, suo padre conosce benissimo il calcio per consigliargli il meglio".

Belotti deve continuare a giocare al Torino oppure è arrivato il momento di tentare un'esperienza altrove? "E' tra i migliori attaccanti in Italia, ha vissuto una stagione particolare perché s'è infortunato. Poi serve tempo per tornare in forma, dipende dalle sue motivazioni. Per essere al Toro bisogna avere i giusti stimoli, i tifosi vogliono un gran bene a Belotti ma bisogna che ci sia la convinzione del calciatore. Dipende dalla sua volontà, certamente il Torino vuole far meglio nella prossima stagione".

Milinkovic-Savic vale più di cento milioni di euro? "E' fortissimo, ma per me non ci sono calciatori che valgano quelle cifre. Il ragazzo è giovane, sa fare tutto ma il mercato ha prezzi folli. Questi ragazzi, poi, devono dimostrare di valere le cifre spese. In passato è stato il caso di Pogba, che in Inghilterra ha trovato difficoltà. Nel calcio non si gioca da soli, dunque Milinkovic-Savic deve trovare una squadra e un'ambiente in grado di esaltarne le sue qualità. La Lazio prova a venderlo a una cifra altissima, il ragazzo è in assoluto tra i migliori del campionato".