RMC SPORT - Cannella: "Cavani-Napoli? Sogno di tutti, dipende da lui"

Giuseppe Cannella, operatore di mercato, ha parlato attraverso la trasmissione 'A Tutto Napoli' sulle frequenze di RMC Sport alla vigilia della sfida di Champions League tra il Napoli e il Paris Saint-Germain. "Spartiacque decisivo? E' una gara determinante per il cammino in Champions, sarà importante fare la gara e portare a casa la vittoria. I tre punti - ha detto Cannella - permetterebbero al Napoli di avvicinarsi agli ottavi".

Il ritorno di Cavani in azzurro è possibile? "La volontà del calciatore conta tanto, lui è legato a Napoli e ha i figli che vivono all'ombra del Vesuvio. Ha fatto bene al PSG, è il sogno di tutti rivederlo in azzurro. La decisione finale spetta a lui, ha un grande ingaggio e poi il PSG non vuole privarsene".

Il Matador è in scadenza col PSG nel 2020. In chiave Napoli, un contratto pluriennale potrebbe essere allettante? "Dipende soprattutto la volontà del ragazzo. Quando un calciatore vuole cambiare aria, non c'è contratto o società che tenga. L'accordo si può trovare, ma dipende dalla volontà del calciatore".

Conosce benissimo Malcuit, sta facendo bene nella prima parte di esperienza in azzurro. "Spinge molto sulla sua fascia, ci mette carattere e ha capito bene l'occasione che ha tra le mani. Non si lascerà sfuggire l'occasione di imporsi con i partenopei. Già quando era più giovane, al Monaco, se ne parlava benissimo ed era nel giro delle nazionali francesi. Per me non è una sorpresa, così come non è una sorpresa per Giuntoli".

Fabian Ruiz è un altro innesto dell'estate, sta facendo bene anche se contro l'Empoli non ha brillato. "E' un giovane, deve ambientarai nel nostro campionato ma ha fisico e talento. Può dare molto di più, è chiaro che contro l'Empoli c'era un centrocampo un po' sperimentale e non è riuscito a imporsi come nella gara precedente. E' un investimento importante del Napoli, farà benissimo in azzurro".

Lei conosce Fabinho, che ha proposto anche al Napoli in passato. Al Liverpool sta giocando poco, potremo vederlo in futuro in Italia? "Intanto Klopp è un po' come Sarri, utilizza più o meno sempre i suoi titolari. Imporsi è un po' più difficile, lo vedrei benissimo al Milan. Ha qualità e resistenza, al Monaco ha fatto benissimo in Ligue 1 e in Champions. E' un calciatore di grandissimo valore, sarebbe adatto alla Serie A".

Qual è il suo giudizio su Ospina e Karnezis? "Il greco con l'esperienza all'Udinese s'è fatto trovare sempre pronto, è bravissimo anche durante la settimana. Fa la differenza in uno spogliatoio, è un ragazzo serissimo. Ospina ha esperienza internazionale, questa si fa preferire. In attesa di Meret, ma Ospina e Karnezis sono investimenti importanti e di grande affidabilità".

Qual è il suo pronostico per la gara di domani tra Napoli e PSG' "Sono due squadre che vogliono vincere. Il Napoli proverà a imporsi ma non è facile, sarà una partita bellissima con pochi tatticismi. Il PSG non si difende molto, mi auguro in una buona prestazione dei partenopei. Magari con un gol decisivo siglato a metà ripresa o nel finale di gara, come avvenuto contro il Liverpool".