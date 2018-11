RMC SPORT - Cannella: "Vedrei bene Fabinho al Milan"

Giuseppe Cannella, operatore di mercato, ha parlato anche di possibili affari attraverso la trasmissione 'A Tutto Napoli' sulle frequenze di RMC Sport.

Lei conosce Fabinho, che ha proposto anche al Napoli in passato. Al Liverpool sta giocando poco, potremo vederlo in futuro in Italia? "Intanto Klopp è un po' come Sarri, utilizza più o meno sempre i suoi titolari. Imporsi è un po' più difficile, lo vedrei benissimo al Milan. Ha qualità e resistenza, al Monaco ha fatto benissimo in Ligue 1 e in Champions. E' un calciatore di grandissimo valore, sarebbe adatto alla Serie A".