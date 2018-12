RMC SPORT - Canovi: "Ma Balotelli esattamente dove ha fatto bene?"

© foto di Federico De Luca

Mario Balotelli alla Fiorentina non è una buona idea. Dario Canovi, noto agente, parla ai microfoni di RMC Sport : "Ho un'idea precisa su di lui, confermata da anni di esperienze negative ovunque. Comincio a dubitare della saggezza di certi ds e allenatori che ancora pensano a lui come un giocatore importante. Spiegatemi dove ha fatto bene. Son dieci anni ormai che gioca, e si contano forse al massimo sei mesi di esperienze positive, a fronte di nove e mezzo negativi. In più non costa poca: non si accontenta di centinaia di migliaia di euro, ne vuole di più. Mi domando perché. Non credo ci sia un allenatore che l'ha avuto che lo rivorrebbe, non mi risulta. E questo credo sia estremamente indicativo. Non ne discuto le qualità tecniche: ha fatto molto meno di quanto poteva fare ma è sempre stato un giocatore sopravvalutato. Bravo il suo procuratore a venderlo come un calciatore importante mentre non è mai stato così"