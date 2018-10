RMC SPORT - Canovi sul Napoli: "Mbappé illegale, il PSG va attaccato"

© foto di Sara Bittarelli

In vista della sfida di Champions League tra il Paris Saint-Germain e il Napoli, il procuratore Alessandro Canovi - agente dell'ex calciatore del PSG Thiago Motta - ha parlato attraverso le frequenze di RMC Sport durante la trasmissione A Tutto Napoli. "Cavani? E' un grande calciatore, un grande attaccante. Ha raccolto l'eredità di Ibrahimovic all'ombra della torre Eiffel, il problema per il Napoli è che ci sono anche Neymar e Mbappè. Il tridente del PSG per me non ha eguali al mondo, è quello più forte in assoluto", le parole di Canovi che ha poi proseguito: "Se a Parigi vedremo un Napoli schierato in difesa come contro il Liverpool? Ovviamente non mi permetto di dare consigli ad Ancelotti, ma forse l'unico modo per provare a fare bene a Parigi è quello di andare al Parco dei Principi e puntare alla vittoria. Interpretando la gara a viso aperto, giocando per i tre punti, può essere una buona tattica per fare bene sul campo parigino".

Sono 37 i gol realizzati dal PSG in dieci turni di Ligue 1, solo 6 quelli subiti. Quanto valgono in Europa? "Il discorso è che il Paris Saint-Germain ha più terminali offensivi, Neymar è quasi allo stesso livello di Messi. Mbappé è fenomenale, il nuovo fenomeno del calcio mondiale. Non andrei a fermare un solo giocatore, forse il PSG non è abituato a essere attaccato. L'ha dimostrato il Liverpool, che però ha vinto soltanto nei minuti finali. Non bisogna far ragionare i calciatori francesi".

Mbappé è il miglior calciatore al mondo in questo momento? "No, per me resta Messi il miglior al mondo. Anche da infortunato, poi c'è Neymar che più si avvicina come potenzialità insieme a Ronaldo. Mbappé è però un calciatore illegale, fa delle giocate straordinarie e ha soltanto 19 anni. E' un ragazzo perbene, ha tutto per diventare il calciatore numero 1 al mondo in futuro".

Tra PSG e Napoli ci sono stati rumors di mercato, come per Di Maria e Areola. Come ricordano Ancelotti a Parigi? "In modo ottimo, è stato il primo grande allenatore vincendo il primo campionato di questo nuovo ciclo. Ha creato le basi per il nuovo sistema di gioco, Ancelotti sa vincere e convincere. Si fa amare dai calciatori e dal pubblico, sarà accolto dal pubblico parigino con grande affetto".