© foto di Federico De Luca

Massimiliano Cappellini, ex giocatore di Empoli e Milan ha parlato ai microfoni di RMC Sport della sorpresa della stagione indicando una formazione che ha da poco incontrato i rossoneri: "Il Parma, per i punti che ha ottenuto sino ad ora e per quello che ha fatto vedere. Nessuno poteva prevedere questo tipo di campionato. Anche il Sassuolo sta facendo molto bene ma il Milan stesso sta facendo bene se guardiamo la classifica. L'Empoli è riuscito a riemergere un po' ma il campionato è molto lungo e le cose possono cambiare da un momento all'altro".