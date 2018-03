RMC SPORT - Cardinaletti: "Dybala l'uomo chiave per la Juve di Allegri"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giorgia Cardinaletti, giornalista, a RMC Sport Live Show ha parlato dalla serata Bianconeri Legend: "Per la Juventus è un buon momento visto che c'è stato il sorpasso sul Napoli. La Juve è stata protagonista in questa settimana anche fuori dal campo con la partecipazione per Davide Astori".

Dybala si è ritrovato, sprazzi di classe da parte sua?

"Per me è l'uomo chiave di Allegri, quello decisivo che sa cambiare le partite da solo, come contro la Lazio. E' l'uomo decisivo per lui".

Chi finisce davanti tra Inter o Milan?

"Chi può dirlo. Gattuso sta facendo un grande lavoro e può ambire a qualcosa alla fine del campionato. Spalletti con le sue uscite ha raffreddato un po' gli animi, ha parlato di poca qualità nell'Inter ed ha abbassato l'entusiasmo dei tifosi".