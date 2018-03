RMC SPORT - Carli: "Vi racconto la rinascita a Empoli di Sarri"

© foto di Federico De Luca

Maurizio Sarri e l'Empoli, un rapporto ancora solidissimo che l'allenatore del Napoli - durante la premiazione al 'Trofeo Maestrelli' - ha ricordato anche poche ore fa: "Se sono diventato l'allenatore che sono è grazie all'Empoli e a Marcello Carli", ha detto.

Nel corso di 'A tutto Napoli', trasmissione in onda ogni martedì dalle 19 alle 20 su 'RMC Sport', è intervenuto proprio l'ex ds dell'Empoli: "Maurizio è anche troppo gentile - ha detto Marcello Carli -, la vera fortuna l'ho avuta io perché nella quasi casualità di una scelta da definire in fretta ho avuto la fortuna di incontrare lui. E subito mi sono reso conto di avere di fronte una persona di grande talento. A Empoli ha imparato che il cambiamento non è un handicap, ma è una opportunità per dare il via a un nuovo ciclo. In quella realtà ogni stagione dovevamo cedere i due-tre giocatori migliori, ma questo gli dava anche l'opportunità di conoscere ogni anno giocatori nuovi. Il rapporto è stato talmente di stima e di affetto che tutto è stato facile".

A Empoli avete sempre rinnovato il contratto a Sarri nei momenti più difficili

"Sarri veniva da una carriera da sottovalutato, aveva sempre vissuto situazioni che lo avevano segnato. Per ritornare a capire che il mondo ha anche cose belle all'inizio ha avuto bisogno di qualche attestato di fiducia. Ma il resto è tutto merito suo perché ha valorizzato un gruppo di giovani che sono diventati calciatori importanti".

In basso il link per l'intervista integrale a Marcello Carli durante 'A tutto Napoli'