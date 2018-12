RMC SPORT - Castellini: "Grande derby. A questo Toro darei Pulici e Sala"

© foto di Jacopo Duranti/Tuttolegapro.com

Oggi, nel Maracanà di RMC Sport, l'ex portiere del Torino Luciano Castellini ha riportato alla mente i grandi derby della Mole del passato. Queste le parole del “Giaguaro”:

Luciano, che emozioni fa scaturire una gara come il derby della Mole?

“Non so se i giocatori di oggi hanno lo stesso sentimento che ci mettevamo noi. Il derby lo iniziavamo a vivere due settimane prima, l'approccio era totalmente diverso e l'emozione che accompagnava questa partita davvero incredibile”.



Ricordi particolari legati a Torino-Juventus?

“Eravamo due squadre che si conoscevano a memoria. Ho affrontato grandissimi campioni come Zoff, Tardelli, Gentile... E' bello rievocare questi momenti e ricordo che, per noi del Torino, la grande forza della Juventus rappresentava una ulteriore motivazione”.

Sei in porta nel Torino, dall'altra parte c'è Cristiano Ronaldo: cosa dici alla tua difesa?

“Dagliela subito secca prima!” (ride, ndr)

Quale grande del passato regaleresti al Torino di oggi?

“Per quanto la rosa del Torino di oggi sia molto competitiva, non rinuncerei mai a Pulici e Sala”.



Un pensiero per Gigi Radice?

“Sono stato il portiere che ha giocato di più con lui, prima a Monza e poi al Torino. La sua forza fu quella di creare un grande gruppo, ancora oggi ci incontriamo spesso a Torino con mogli e figli, segno che eravamo davvero una grande realtà”.