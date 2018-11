RMC SPORT - Cavaliere: "Coric vada a giocare. Srna bene al Cagliari"

Vincenzo Cavaliere, agente di mercato particolarmente attento al calcio croato, a RMC Sport Live Show: "Kramaric (uno degli assistiti di Cavaliere n.d.r) è in un periodo di forma importante, ha fatto tre gol in Champions League, segna in campionato e poi il gol di ieri. E' un periodo molto fortunato della sua carriera ma questo periodo dura già da nove mesi. Kramaric è un giocatore che si adatta a qualsiasi sistema di gioco anche perché è un calciatore che corre molto e a cui piace inserirsi da dietro. E' un falso nove ma nell'area di rigore si trova molto bene, per me non è certo una sorpresa".

Jedvaj, che ne pensi del giocatore ex Roma?

"Arrivò in giallorosso giovanissimo e in Italia non trovano spazio i ragazzi di questa età. E' un buon difensore centrale e sa giocare anche a destra. E' un ragazzo su cui il Bayer Leverkusen ha sempre puntato molto, magari non ha giocato tanto ma solo per colpa di alcuni infortuni. Ora è in un momento in cui gioca con continuità. La Bundesliga è un campionato che fa giocare i giovani. Nell'Hoffenheim giocano tantissimi giovani, ma lo stesso Borussia Dortmund ha una media età molto bassa. Noi dovremmo prendere a esempio questo campionato perché noi prendiamo i giovani ma non li facciamo giocare. Giocatori come Rog e Pjaca sono arrivati giovani ma non giocano mai".

Pjaca alla Fiorentina sta trovando spazio ma non rende bene. Anche Coric lo abbiamo visto pochissimo?

"Coric non lo vedevo pronto per essere protagonista con la Roma visto che faticava a giocare nella Dinamo Zagabria. Ha un talento incredibile ma fisicamente non è all'altezza della Serie A. Io lo manderei in prestito perché se un giocatore non trova spazio vuol dire che deve andare a giocare. Coric deve andare in una squadra adatta alle sue qualità ma in Italia non ne vedo. Pjaca? E' un po' diverso da Coric. E' arrivato in Italia da giocatore pronto ma ambire a giocare titolare nella Juve è molto difficile, poi ha avuto l'infortunio al ginocchio e ancora non si è ripreso al meglio, anche perché non ha la continuità di prima. Dopo certi stop è molto importante giocare e ritrovare fiducia".

Modric può ancora andare all'Inter?

"So che l'Inter è ancora interessata al giocatore ma non credo che il Real Madrid lo lasci andare. Con la cessione di Ronaldo il Real ha perso parecchio se dovesse andare via pure Modric, che è il motore della squadra, sarebbero ancora più in difficoltà. Kovacic come erede? E' un giocatore molto interessante e importante che nel Chelsea sta trovando molto spazio. E' un giocatore diverso e secondo me non arriverà mai ai livelli di Modric, ma potrebbe essere un sostituto dello stesso Modric a Madrid".

Darijo Srna, ti aspettavi potesse fare così bene al Cagliari?

"Lo conosco molto bene e quando si parlava del Cagliari era a casa mia. Poi io ho parlato con Carri consigliando proprio Srna. E' di una professionalità esemplare e fisicamente non ha mai avuto infortuni gravi. Io l'ho consigliato al Cagliari anche perché fa tanto spogliatoio, oltre ad aver giocato ad altissimi livelli. E' un acquisto eccezionale".