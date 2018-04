RMC SPORT - Ceferin: "Il calcio europeo cresce di giorno in giorno"

Fonte: Dal nostro inviato a Ginevra, Alessandro Rimi

Aleksander Ceferin, numero uno dell'UEFA, ha parlato ai microfoni di RMC Sport in occasione dell'evento organizzato a Ginevra Match For Solidarity: "È un evento fantastico, che abbatte lo stereotipo tipico del calciatore interessato solo al denaro. Tutte le stelle presenti sono venute liberamente, per contribuire con il loro aiuto e il loro supporto. Se è stato difficile riunire tutti questi giocatori? Non è stato difficile, fin da subito tutti hanno dimostrato la loro volontà di venire a Ginevra. Come sta il nostro calcio con la tecnologia? Il football europeo sta sempre meglio anno dopo anno. La casa del calcio è l'Europa, tutti possono pensare come vogliono ma la verità è questa, è in continua crescita di giorno in giorno. Molti dicono che la tecnologia uccide il calcio? Non si possono sopprimere le emozioni nel calcio, ma per le tecnologie specifiche avremo modo di riparlarne. Che Mondiale mi aspetto? Con almeno quattro Nazionali europee nelle semifinali".