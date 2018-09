RMC SPORT - Cerrano (Sport Mediaset): "Dybala dovrà reinventarsi"

Dalla sala conferenze dell'Allianz Stadium, verso Juventus-Bologna.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nell'immediato post della conferenza di Massimiliano Allegri in vista di Juventus-Bologna, il giornalista di Sport Mediaset, Simone Cerrano, ha commentato ai microfoni di RMC Sport le parole del tecnico bianconero. Legate, inevitabilmente, anche all'attualità di Paulo Dybala: "Ha bisogno di giocare come dice Allegri - spiega il cronista -, nonostante il giocatore abbia già dato qualche risposta confortante a Frosinone. La sua stella splende meno rispetto al passato, sta comunque affrontando questo inizio di stagione con l'atteggiamento giusto. Siamo nel cuore del primo tour de force dell'anno, momento in cui la gestione delle risorse conta tantissimo. E in queste rotazioni rientra anche lui, soprattutto a pochi giorni dalla sfida contro il Napoli. La presenza di Ronaldo in squadra rappresenta un metro di valutazione su tutto il resto, Dybala compreso, e impone all'argentino di resettare il passato e reinventarsi in questa squadra. Rispetto alla stagione scorsa, credo che il numero 10 bianconero oggi sia meno bello ma più utile. Ed è proprio questa la chiave, per la Joya, in grado di fargli riconquistare un posto da titolare che al momento non gli è garantito. Bernardeschi? Lui invece è utilissimo e anche parecchio bello: segna, è decisivo e credo sia il giocatore italiano più in forma. La sua condizione si unisce poi a delle qualità tecniche che pochi hanno in Italia. Ripeto: l'arrivo di Ronaldo alla Juventus ha alzato l'asticella di questo collettivo. Se esiste un'anti-Juve? Al momento temo di no. Il Napoli deve ancora capirsi fino in fondo. La prestazione degli azzurri contro il Torino, ad esempio, non deve trarre in inganno. E nemmeno l'Inter, fino a ora, è da considerarsi una rivale della Juventus: le mancano ancora continuità di rendimento e risultati. E' una squadra notevolmente migliorata ma di strada da fare ne ha ancora tanta" l'analisi del giornalista.