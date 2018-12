RMC SPORT - Cerruti: "Allegri un grande. Pioli? Colpa di tutti"

"La Juventus ha meritato la vittoria, anche se il 3-0 finale è largo. La Fiorentina è in grande difficoltà". Questo il pensiero sulla vittoria dei bianconeri a Firenze dell'opinionista Alberto Cerruti, intervenuto nel 'Live Show' di RMC Sport. Il giornalista de La Gazzetta dello Sport si è poi soffermato anche sulle ultime prestazioni di Chiesa: "Quando uno è bravo lo è sempre, a prescindere dai compagni che ha affianco. Chiesa sta vivendo un momento negativo come tutta la Fiorentina, è un problema che riguarda tanti giocatori viola, come Simeone. In questo caso ci vuole molta calma e pazienza".

Pioli ha qualche responsabilità?

"Sì, gli allenatori sono sempre responsabili anche se poi la differenza in campo la devono fare i giocatori. Se i calciatori in campo sbagliano i gol, la colpa è più loro che del tecnico".

Allegri ha schierato Cuadrado nei tre di centrocampo oggi, mossa indovinata....

"Tutti dicono che è facile vincere con la Juventus, ma Allegri è un grande allenatore: soltanto i grandi tecnici riescono a cambiare ruolo ai giocatori. Sarebbe molto semplice farli giocare nei loro ruoli, lui invece ha sempre dimostrato di avere idee tattiche diverse e di conoscere la rosa a disposizione, penso per esempio anche a Pjanic regista".

Un commento sulle scritte vergognose a Firenze?

"È la vera sconfitta di oggi, più grave del 3-0 del Franchi. La Fiorentina ha già preso le distanze, ma bisognerebbe cercare i responsabili. Non è sufficiente eliminare le scritte, credo che anche i giocatori debbano far capire la gravità di tutto ciò: loro hanno grande influenza sui tifosi, possono fare qualcosa. Non basta sospendere le partite e allargo il discorso a tutta Italia, anche facendo riferimento ai cori che sentiamo ogni fine settimana".