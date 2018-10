RMC SPORT - Cerruti: "Il derby non vale lo scudetto, non sarà storico"

Alberto Cerruti, giornalista e opinionista, a RMC Sport Live Show ha parlato così: "E' un derby molto atteso soprattutto perché c'è stata la sosta per le Nazionali e anche perché arrivano entrambe da una vittoria, ma non è una partita che vale uno scudetto, o un match decisivo. Ci stiamo un po' accontentando perché una volta i derby valevano anche la finale di Champions, quelli erano i derby rimasti nella storia. Questo derby non passerà alla storia. Preferisco Higuain a Icardi perché Gonzalo è uno dei pochi che può fare la differenza da solo a patto che sia servito adeguatamente".

Caldara è un punto interrogativo al Milan?

"Possiamo già parlare di caso Caldara perché Gattuso gli ha preferito Musacchio che era una riserva lo scorso anno. Nessuno si sarebbe immaginato di vedere Caldare in panchina".

Biglia e Brozovic i cervelli pensanti che ne pensi?

"Biglia è in ripresa dopo tante difficoltà mentre Brozovic è stato più continuo. Per i gol però penso più a Perisic da una parte e Bonaventura dall'altra. Suso è molto bravo a crossare mentre Bonaventura è più portato al tiro e può essere un uomo chiave nel derby".