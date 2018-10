RMC SPORT - Cerruti: "Il problema del Milan è in difesa"

Alberto Cerruti, giornalista e opinionista, a RMC Sport Live Show ha parlato così: "Le certezze dell'Italia riguardano il centrocampo con Jorginho-Verratti-Barella che compongono un trio di grande livello. Rimango con il dubbio sul centravanti e che occorra assolutamente un centravanti di livello specie con due esterni come Chiesa e Insigne. Mancini è stato bravo a puntare sempre sullo stesso undici di Genova".

Biraghi, cosa pensi del terzino della Fiorentina?

"Se non avesse segnato quel gol importantissimo nessuno parlerebbe di lui. Non è un grande giocatore ma uno di buono livello. In questo momento il nostro calcio è carente in quel ruolo. Il problema dell'Italia in prospettiva sta proprio nella mancanza di difensori per il futuro".

Invece di Barella che ne pensi?

"E' molto interessante ed è stato bravo Mancini a dargli fiducia. Capello ha paragonato Barella a Tardelli. Dobbiamo dar tempo a Barella di crescere, il suo limite è quello di essere un po' troppo falloso".

A Berlusconi non piace il modulo del Milan?

"Ripete questo concetto delle due punte da anni ma credo che ormai sia un po' fuori tempo. Mi dà l'impressione di un ex presidente che vorrebbe ancora essere dentro il Milan e che invece si deve accontentare di essere il numero uno del Monza".

Domenica il derby di Milano, qual è oggi il limite dei rossoneri?

"La continuità è ciò che contraddistingue le grandi squadre. Il problema del Milan è il fatto di aver sempre incassato almeno un gol a partita. Deve migliorare la fase difensiva dei rossoneri".