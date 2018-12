RMC SPORT - Cerruti: "La Juve ha meritato, ma il 3-0 è largo"

Il giornalista Alberto Cerruti ha parlato ai microfoni di RMC Sport commentando Fiorentina-Juventus: “La Juventus ha meritato la vittoria, anche se il 3-0 finale è largo. La Fiorentina è in grande difficoltà. Quando uno è bravo lo è sempre, a prescindere dai compagni che ha affianco. Chiesa sta vivendo un momento negativo come tutta la Fiorentina, è un problema che riguarda tanti giocatori viola, come Simeone. In questo caso ci vuole molta calma e pazienza".