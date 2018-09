RMC SPORT - Cerruti: "Mancini? Da quando è ct ha cambiato idea"

Alberto Cerruti, giornalista de La Gazzetta dello Sport, e opinionista di RMC Sport all'interno del Live Show ha parlato così: "Le parole di Mancini sui giovani italiani? Mancini è stato il primo allenatore che in Champions League ha schierato una squadra con undici stranieri. Ha dunque cambiato idea perché ha cambiato ruolo: il ruolo del ct non è quello dell'allenatore di club. Ricordo che Mancini nel suo ultimo campionato all'Inter, nel mercato di gennaio, ha chiesto e ottenuto 5 acquisti, quattro dei quali stranieri. Quindi non può chiedere ai suoi colleghi quello che lui non ha fatto all'Inter. La delusione del campionato? Mi aspettavo qualcosa di più dalla Roma, che l'anno scorso ha fatto una grande stagione. Ha perso male contro il Milan, ha sofferto contro l'Atalanta. Direi che tra tutte è quella che mi ha deluso di più e un po' mi preoccupa la mancanza di d'identità di squadra in vista del proseguo del campionato".